Güzel şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı: Lösemiyim
ABD'li şarkıcı Halsey, mücadele ettiği hastalığı duyurdu. Halsey lösemi hastası olduğunu net olarak duyurmasa da paylaşımlarında hastalığın adını etiketledi ve hastanede tedavi gördüğü anlara dair videolar yayınladı.
Bir süre önce yollarını ayırdığı Alev Aydın'dan Ender Ridley adını verdiği bir oğlu olan Halsey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçirdiği zor günleri anlattı.
Uzun yıllardır Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Halsey'in paylaşımına; The Leukemia & Lymphoma Society (Lösemi ve Lenfoma Derneği) etiketini eklemesi hayranlarını meraklandırdı.
Paylaşımında net bir açıklama yapmayan ancak lösemi tedavisi gördüğüne dair işaretler veren Halsey, "Uzun hikayenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikayenin uzunu bir albüm yazdım" ifadelerini kullandı.
Albümünün adının The End (Son) olduğunu da duyuran ünlü şarkıcı, hem hastanede tedavi görürken hem de stüdyoda şarkılarını seslendirirken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaştı.