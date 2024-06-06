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Güzel şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı: Lösemiyim

ABD'li şarkıcı Halsey, mücadele ettiği hastalığı duyurdu. Halsey lösemi hastası olduğunu net olarak duyurmasa da paylaşımlarında hastalığın adını etiketledi ve hastanede tedavi gördüğü anlara dair videolar yayınladı.

Güzel şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı: Lösemiyim - Resim: 1

Bir süre önce yollarını ayırdığı Alev Aydın'dan Ender Ridley adını verdiği bir oğlu olan Halsey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçirdiği zor günleri anlattı.

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Güzel şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı: Lösemiyim - Resim: 2

Uzun yıllardır Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Halsey'in paylaşımına; The Leukemia & Lymphoma Society (Lösemi ve Lenfoma Derneği) etiketini eklemesi hayranlarını meraklandırdı.

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Güzel şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı: Lösemiyim - Resim: 3

Paylaşımında net bir açıklama yapmayan ancak lösemi tedavisi gördüğüne dair işaretler veren Halsey, "Uzun hikayenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikayenin uzunu bir albüm yazdım" ifadelerini kullandı.

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Güzel şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı: Lösemiyim - Resim: 4

Albümünün adının The End (Son) olduğunu da duyuran ünlü şarkıcı, hem hastanede tedavi görürken hem de stüdyoda şarkılarını seslendirirken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

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