Güzel şarkıcı Melek Mosso eşi Serkan Sağdıç ile yıllar sonra ikinci balayında...
Güzel şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Serkan Sağdıç ile Tayland tatilinde ikinci balayına çıktı...
2023 yılının Ekim ayında mutlu bir şekilde evlenen şarkıcı Melek Mosso ve basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç’ın ilişkilerinde kriz çıktığı iddia edilmişti.
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Çiftin sosyal medyada birlikte paylaştıkları tüm fotoğrafları kaldırmaları ve birbirlerini takipten çıkmaları boşanma söylentilerine neden olmuştu.
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Konuyla ilgili bir açıklama yapan Serkan Sağdıç, "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok" ifadelerini kullanmıştı.
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Ancak ünlü çift bu kötü günleri geride bıraktı ve çıktıkları Tayland tatilinde yeniden aşka geldi.
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