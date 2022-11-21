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  4. Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı

Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı

Hem sesi hem de güzelliğiyle sahnelerin tozunu atan Simge Sağın da estetik güzeli çıktı. Ünlü şarkıcının estetik yaptırmadan önceki halleri sosyal medyayı karıştırdı.

Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı - Resim: 1

Cesur sahne stiliyle adından söz ettiren Simge Sağın, bu defa yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi.

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Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı - Resim: 2

'Ben Bazen' ve 'Öpücem'' gibi besteleriyle tanınırlığını arttıran Simge Sağın, şimdilerde Türkiye'nin en çok tanınan şarkıcıları arasında yer alıyor.

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Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı - Resim: 3

İddialı sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine toplayan Simge Sağın, estetiksiz haliyle şaşırttı.

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Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı - Resim: 4

İşte karşınızda estetiksiz Simge Sağın...

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