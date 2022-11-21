Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı
Hem sesi hem de güzelliğiyle sahnelerin tozunu atan Simge Sağın da estetik güzeli çıktı. Ünlü şarkıcının estetik yaptırmadan önceki halleri sosyal medyayı karıştırdı.
Cesur sahne stiliyle adından söz ettiren Simge Sağın, bu defa yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi.
1 / 45
'Ben Bazen' ve 'Öpücem'' gibi besteleriyle tanınırlığını arttıran Simge Sağın, şimdilerde Türkiye'nin en çok tanınan şarkıcıları arasında yer alıyor.
2 / 45
İddialı sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine toplayan Simge Sağın, estetiksiz haliyle şaşırttı.
3 / 45
İşte karşınızda estetiksiz Simge Sağın...
4 / 45