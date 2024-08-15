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  4. Güzel şarkıcı uğradığı tacizi itiraf etti: ''Kanunlar da engelleyemiyor

Güzel şarkıcı uğradığı tacizi itiraf etti: ''Kanunlar da engelleyemiyor

Çek Cumhuriyeti vatandaşı ünlü oyuncu ve şarkıcı Eva Burešová hayatını kabusa çeviren bir tacizle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Güzel şarkıcı uğradığı tacizi itiraf etti: ''Kanunlar da engelleyemiyor - Resim: 1

En popüler Çek aktrislerden Eva Burešová hayranlarından biri tarafından tacize uğradığını itiraf etmesiyle gündem oldu. 

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Güzel şarkıcı uğradığı tacizi itiraf etti: ''Kanunlar da engelleyemiyor - Resim: 2

Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapan yıldız isim, katıldığı eXtra Host programında üç yıldır yoğun takiple karşı karşıya olduğunu açıkladı.

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Güzel şarkıcı uğradığı tacizi itiraf etti: ''Kanunlar da engelleyemiyor - Resim: 3

Ünlü sanatçı, davranışları hukukun sınırında olan, gerçekten sinir bozucu bir hayranıyla mahremiyetinde uğraşmak zorunda olduğu gerçeğini itiraf ettiği programda sözlerine "Bunu üç yıldır yoğun bir şekilde yaşıyorum" dedikten sonra "Bu konuyu kamuya açık bir şekilde ele almak istemiyordum ancak yasalar bu konularda aptalca yapılandırılmış olduğundan sesimi duyurmak için anlatacağım" diye başladı.

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Güzel şarkıcı uğradığı tacizi itiraf etti: ''Kanunlar da engelleyemiyor - Resim: 4

Eva herhangi bir tehlikede olduğunu düşünmese de son derece sinsi hayranının gerçekten sinirlerini bozduğunu söylüyor.

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