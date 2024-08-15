Güzel şarkıcı uğradığı tacizi itiraf etti: ''Kanunlar da engelleyemiyor

Ünlü sanatçı, davranışları hukukun sınırında olan, gerçekten sinir bozucu bir hayranıyla mahremiyetinde uğraşmak zorunda olduğu gerçeğini itiraf ettiği programda sözlerine "Bunu üç yıldır yoğun bir şekilde yaşıyorum" dedikten sonra "Bu konuyu kamuya açık bir şekilde ele almak istemiyordum ancak yasalar bu konularda aptalca yapılandırılmış olduğundan sesimi duyurmak için anlatacağım" diye başladı.