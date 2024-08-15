Güzel şarkıcı uğradığı tacizi itiraf etti: ''Kanunlar da engelleyemiyor
Çek Cumhuriyeti vatandaşı ünlü oyuncu ve şarkıcı Eva Burešová hayatını kabusa çeviren bir tacizle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
En popüler Çek aktrislerden Eva Burešová hayranlarından biri tarafından tacize uğradığını itiraf etmesiyle gündem oldu.
Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapan yıldız isim, katıldığı eXtra Host programında üç yıldır yoğun takiple karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Ünlü sanatçı, davranışları hukukun sınırında olan, gerçekten sinir bozucu bir hayranıyla mahremiyetinde uğraşmak zorunda olduğu gerçeğini itiraf ettiği programda sözlerine "Bunu üç yıldır yoğun bir şekilde yaşıyorum" dedikten sonra "Bu konuyu kamuya açık bir şekilde ele almak istemiyordum ancak yasalar bu konularda aptalca yapılandırılmış olduğundan sesimi duyurmak için anlatacağım" diye başladı.
Eva herhangi bir tehlikede olduğunu düşünmese de son derece sinsi hayranının gerçekten sinirlerini bozduğunu söylüyor.