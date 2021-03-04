Güzel şarkıcıdan korkutan paylaşım
Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Lara, bu sefer de büyük dudaklarını küçülttü. Büyük bir operasyon geçiren şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.
Yıllar önce çıkardığı 'Katmer Katmer' ve 'Adam Gibi Adam' şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan Lara, birçok ünlünün aksine dudaklarını büyütmek yerine küçültmeyi tercih etti.
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Büyük dudaklarından rahatsız olan Lara, bunun için ameliyat masasına yattı. İşlem sırasında ünlü şarkıcının dudağına tamı tamına 30 dikiş atıldı. Lara'nın operasyondan sonra arkadaşına gönderdiği fotoğraf da ortaya çıktı.
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Geçirdiği operasyon sonra konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram'dan "Sonunda dudaklarım küçüldü" diye paylaşım yaptıktan sonra sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
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