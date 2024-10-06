Güzel şarkıcının başı sapığıyla dertte: ''Tatile gittiğim ülkeye peşimden geldi''

Şarkıcı paylaşımında "Bütün yaz konserlerimi en önde izleyen ve tatile gittiğim ülkeye kadar beni takip eden bir sapığım var ve mahkemeye taşıdık konuyu bu olaydan sonra… Uzaklaştırma kararı çıktı ama başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Bence yok…" dedi.