Güzel şarkıcının başı sapığıyla dertte: ''Tatile gittiğim ülkeye peşimden geldi''
Samsak Döveci adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan güzel şarkıcı Elif Buse Doğan, gizli bir sapığının olduğunu ve tatile gittiği ülkeye kadar sapığının kendisini takip ettiğini açıkladı.
Son bir haftada yaşanan kadına şiddet, taciz ve cinayetlerin ardından kadınlar sessiz kalmıyor. Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan kadınlardan biri de şarkıcı Elif Buse Doğan oldu.
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Seslendirdiği "Samsak Döveci" şarkısıyla sosyal medyada bir anda viral hale gelen ve bir anda yıldızını parlatan şarkıcı Elif Buse Doğan'ın son günlerde başı ise sapığıyla dertte.
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Elif Buse Doğan bir sapığının olduğunu açıklayarak yaşadığı korkuyu ve tedirginliği anlattı.
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Şarkıcı paylaşımında "Bütün yaz konserlerimi en önde izleyen ve tatile gittiğim ülkeye kadar beni takip eden bir sapığım var ve mahkemeye taşıdık konuyu bu olaydan sonra… Uzaklaştırma kararı çıktı ama başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Bence yok…" dedi.
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