Güzel sosyal medya fenomeni alay konusu oldu
Sosyla medyada gebelik dönemini ve bebekleri ile geçirdiği zamanları paylaşarak ünlenen fitness uzmanı Tammy Hembrow'u bu kez gündeme taşıyan Coachella Festivali'ndeki görüntüler oldu.
Ünlü Instagram fenomeni Tammy Hembrow'un, Coachella Festivali'nde kendinden geçtiği anlar, sosyal medyada olay oldu.
Instagram'da gebelik dönemini ve bebeğini paylaşarak ünlenen Hembrow, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan bir fitness uzmanı.
Bir dönem Khloe Kardashian'a bile özel dersler veren genç kadın, fitness içerikli kanalıyla milyon dolarlar kazanıyor.