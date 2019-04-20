  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Nisan 2019 10:40

Güzel sosyal medya fenomeni alay konusu oldu

Sosyla medyada gebelik dönemini ve bebekleri ile geçirdiği zamanları paylaşarak ünlenen fitness uzmanı Tammy Hembrow'u bu kez gündeme taşıyan Coachella Festivali'ndeki görüntüler oldu.

Güzel sosyal medya fenomeni alay konusu oldu

Ünlü Instagram fenomeni Tammy Hembrow'un, Coachella Festivali'nde kendinden geçtiği anlar, sosyal medyada olay oldu.

1/ 12
Güzel sosyal medya fenomeni alay konusu oldu

Instagram'da gebelik dönemini ve bebeğini paylaşarak ünlenen Hembrow, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan bir fitness uzmanı.

2/ 12
Güzel sosyal medya fenomeni alay konusu oldu

Bir dönem Khloe Kardashian'a bile özel dersler veren genç kadın, fitness içerikli kanalıyla milyon dolarlar kazanıyor.

3/ 12
Güzel sosyal medya fenomeni alay konusu oldu

Düzgün fiziğiyle birçok kişinin hayranlığını kazanan Hembrow, en son ABD'nin California eyaletinde düzenlenen Coachella Müzik Festivali'ndeydi.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM