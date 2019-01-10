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  3. 10 Ocak 2019 18:47

Güzel sporcu isyan etti: ''Uzun boyum yüzünden sevgili bulamıyorum''

İngiliz milli sporcu Jade Slavin güzelliğine rağmen uzun boylu olmasının ona dezavantaj sağladığını söyledi. Slavin yaşadıklarını hüzünle anlatırken ilginç bir itirafta bulundu.

Güzel sporcu isyan etti: ''Uzun boyum yüzünden sevgili bulamıyorum''

Jade Slavin, küçükken arkadaşlarının uzun boyu nedeniyle kendisiyle alay ettiğini söyledi. Bu nedenle boyunu sevmediğini itiraf eden Jade Slavin, oldukça hüzünlendi.

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Güzel sporcu isyan etti: ''Uzun boyum yüzünden sevgili bulamıyorum''

Eskiden insanların kendisine 'çirkin' ve 'ucube' dediklerini söyleyen Salvin zor zamanlar geçirmiş.

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Güzel sporcu isyan etti: ''Uzun boyum yüzünden sevgili bulamıyorum''

Etrafındakilerin davranışları onu köreltmiş ve utangaç biri haline getirmiş. Kendisini sevmemeye başlamış.

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Güzel sporcu isyan etti: ''Uzun boyum yüzünden sevgili bulamıyorum''

Annesinin yanında defalarca ağladığını ve normal görünümlü olmak istediğini haykırmış.

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