Güzel sporcu isyan etti: ''Uzun boyum yüzünden sevgili bulamıyorum''
İngiliz milli sporcu Jade Slavin güzelliğine rağmen uzun boylu olmasının ona dezavantaj sağladığını söyledi. Slavin yaşadıklarını hüzünle anlatırken ilginç bir itirafta bulundu.
Jade Slavin, küçükken arkadaşlarının uzun boyu nedeniyle kendisiyle alay ettiğini söyledi. Bu nedenle boyunu sevmediğini itiraf eden Jade Slavin, oldukça hüzünlendi.
Eskiden insanların kendisine 'çirkin' ve 'ucube' dediklerini söyleyen Salvin zor zamanlar geçirmiş.
Etrafındakilerin davranışları onu köreltmiş ve utangaç biri haline getirmiş. Kendisini sevmemeye başlamış.