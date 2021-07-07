Güzel sporcu kırmızı bikinisi ile kendine hayran bıraktı
Sosyal medya hesabından takipçileri ile antrenman görüntülerini paylaşan Brezilyalı sporcu Natalia Guitler kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
Brezilyalı sporcu Natalia Guitler yaptığı paylaşımlarla kendisine hayran bırakıyor.
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Sosyal medya hesabından sık sık antrenman görüntülerini paylaşan Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, attığı goller ve yaptığı kıvrak hareketler kadan güzelliği ile de dikkat çekiyor.
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1,9 milyon takipçisi olan 33 yaşındaki sporcunun hayran kitlesi her geçen gün artıyor.
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Ronaldinho'nun yakın arkadaşı olan Natalia Guitler'in kırmızı bikinisi ile yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.
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