Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni bakın kim çıktı!

Voleybol yolculuğuna henüz 13 yaşında başlayan Zehra Güneş, kısa sürede meslek hayatında büyük başarılar elde etti. Güzelliği dillere destan olan milli voleybolcumuz, bakın hangi Survivor yarışmacısının kuzeni çıktı.

Kartal doğumlu Zehra Güneş, Vakıfbank Spor Kulübü'nde başlayan spor kariyerini, hala aynı takımda sürdürüyor.