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  4. Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni bakın kim çıktı!

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni bakın kim çıktı!

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan milli voleybolcu Zehra Güneş, saha dışındaki yaşamıyla da gündeme geliyor.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni bakın kim çıktı! - Resim: 1

Voleybol yolculuğuna henüz 13 yaşında başlayan Zehra Güneş, kısa sürede meslek hayatında büyük başarılar elde etti. Güzelliği dillere destan olan milli voleybolcumuz, bakın hangi Survivor yarışmacısının kuzeni çıktı.

Kartal doğumlu Zehra Güneş, Vakıfbank Spor Kulübü'nde başlayan spor kariyerini, hala aynı takımda sürdürüyor.

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Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni bakın kim çıktı! - Resim: 2

Yalnızca bağlı olduğu spor kulübünde değil, milli takımdaki başarılarıyla da göz dolduran Zehra Güneş, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni bakın kim çıktı! - Resim: 3

Bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile birlikte olan Zehra Güneş, aşkını gözler önünde yaşamayı tercih ediyor.

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Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni bakın kim çıktı! - Resim: 4

Güzelliği nedeniyle dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

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