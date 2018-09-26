Güzeller ödül gecesinde yırtmaçlarını yarıştırdı

İngiltere'de reality show programlarının yıldızlarına her yıl verilen National Reality TV Awards bir kez daha sahiplerini buldu. Londra'da Porchester Hall'da düzenlenen törenin kırmızı halısında ilginç anlar yaşandı. Katılan kadın konukların yarısından çoğu sanki sözleşmiş gibi derin yırtmaçlı elbiseler tercih etti.







