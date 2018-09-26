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  3. 26 Eylül 2018 13:19

Güzeller ödül gecesinde yırtmaçlarını yarıştırdı

İngiltere'de reality show programlarının yıldızlarına her yıl verilen National Reality TV Awards bir kez daha sahiplerini buldu.

Güzeller ödül gecesinde yırtmaçlarını yarıştırdı

İngiltere'de reality show programlarının yıldızlarına her yıl verilen National Reality TV Awards bir kez daha sahiplerini buldu. Londra'da Porchester Hall'da düzenlenen törenin kırmızı halısında ilginç anlar yaşandı. Katılan kadın konukların yarısından çoğu sanki sözleşmiş gibi derin yırtmaçlı elbiseler tercih etti.



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Güzeller ödül gecesinde yırtmaçlarını yarıştırdı

Bazıları bu yüzden zor dakikalar yaşasa da fotoğrafçılara poz vermekten geri kalmadı. İşte yırtmaçlı ödül gecesinden objektiflere yansıyanlar.

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Güzeller ödül gecesinde yırtmaçlarını yarıştırdı

Chloe Ayling

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Güzeller ödül gecesinde yırtmaçlarını yarıştırdı

Abbie Holborn

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