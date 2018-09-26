Güzeller ödül gecesinde yırtmaçlarını yarıştırdı
İngiltere'de reality show programlarının yıldızlarına her yıl verilen National Reality TV Awards bir kez daha sahiplerini buldu.
İngiltere'de reality show programlarının yıldızlarına her yıl verilen National Reality TV Awards bir kez daha sahiplerini buldu. Londra'da Porchester Hall'da düzenlenen törenin kırmızı halısında ilginç anlar yaşandı. Katılan kadın konukların yarısından çoğu sanki sözleşmiş gibi derin yırtmaçlı elbiseler tercih etti.
Bazıları bu yüzden zor dakikalar yaşasa da fotoğrafçılara poz vermekten geri kalmadı. İşte yırtmaçlı ödül gecesinden objektiflere yansıyanlar.