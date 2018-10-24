Güzellerden ''We love Turkey'' mesajı
Antalya'nın Kemer ilçesinde kampa giren Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın kraliçe adayları final hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya'nın Kemer ilçesinde kampa giren Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın kraliçe adayları final hazırlıklarını sürdürdü. Kamp yaptıkları otelin havuz başında ve sahilde bikini ve gece kıyafetleriyle objektif karşısına geçen güzeller, 'We love Turkey' mesajı verdi.
Kemer'de bu yıl 1'incisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması için 23 ülkeden gelen kraliçe adayları, Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde kampa girdi.
26 Ekim'de düzenlenecek final gecesinde kraliçe tacını takabilmek için hazırlık yapan güzeller, çalışmalardan arta kalan zamanlarında ise Antalya'nın önemli bölgelerini ziyaret etti.