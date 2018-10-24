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  3. 24 Ekim 2018 10:39

Güzellerden ''We love Turkey'' mesajı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kampa giren Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın kraliçe adayları final hazırlıklarını sürdürdü.

Güzellerden ''We love Turkey'' mesajı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kampa giren Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın kraliçe adayları final hazırlıklarını sürdürdü. Kamp yaptıkları otelin havuz başında ve sahilde bikini ve gece kıyafetleriyle objektif karşısına geçen güzeller, 'We love Turkey' mesajı verdi.

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Güzellerden ''We love Turkey'' mesajı

Kemer'de bu yıl 1'incisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması için 23 ülkeden gelen kraliçe adayları, Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde kampa girdi.

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Güzellerden ''We love Turkey'' mesajı

26 Ekim'de düzenlenecek final gecesinde kraliçe tacını takabilmek için hazırlık yapan güzeller, çalışmalardan arta kalan zamanlarında ise Antalya'nın önemli bölgelerini ziyaret etti.

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Güzellerden ''We love Turkey'' mesajı

Antalya'da çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, takipçilerini Türkiye'ye ve Kemer'e davet eden güzeller, otelin havuz başında ve sahilde gece kıyafetiyle, bikinilerle poz verdi.

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