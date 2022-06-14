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Güzelliği ile annesini gölgede bıraktı: Deren Talu'dan bikinili pozlar

Bir dönemin gözde spikerlerinden, şimdilerde ise oyuncu ve şarkıcı kimliği ile tanınan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, pozlarıyla kendisine hayran bırakıyor.

Güzelliği ile annesini gölgede bıraktı: Deren Talu'dan bikinili pozlar - Resim: 1

Bir dönemin gözde spikerlerinden, şimdilerde ise oyuncu ve şarkıcı kimliği ile tanınan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Deren Talu Alaçatı'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor! Güzelliği ile annesini gölgede bırakan Talu'nun çiçekli bikinisiyle yaptığı paylaşım olay oldu!

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Güzelliği ile annesini gölgede bıraktı: Deren Talu'dan bikinili pozlar - Resim: 2

Bir dönemin gözde spikerlerinden, şimdilerde ise oyuncu ve şarkıcı kimliği ile tanınan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Deren Talu Alaçatı'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor! Güzelliği ile annesini gölgede bırakan Talu'nun çiçekli bikinisiyle yaptığı paylaşım olay oldu!

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Güzelliği ile annesini gölgede bıraktı: Deren Talu'dan bikinili pozlar - Resim: 3

Talu kardeşler güzellikleriyle gündemde

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettirmeyi başarıyor. 

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Güzelliği ile annesini gölgede bıraktı: Deren Talu'dan bikinili pozlar - Resim: 4

Yayınladığı cesur pozlarla dikkat çekiyor

Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

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