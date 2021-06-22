''Güzelliğin simgesi'' kızlarıyla poz verdi
1980'li yıllarda "güzelliğin simgesi" olarak nitelendirilen ünlü oyuncu kızlarıyla birlikte kameralara poz verdi.
KIZLARIYLA OBJEKTİF KARŞISINDA
Koyu renk, uzun ve gür saçları, mavi gözleri ve hiç almadığı kaşlarıyla 1980'lerde 'güzellik simgesi' olarak nitelendirilen oyuncu Broke Shields iki kızıyla birlikte objektif karşısına geçti.
1 / 13
İKİ KIZ ÇOCUK ANNESİ
56 yaşındaki Shields, kızları; 18 yaşındaki Rowan ve 15 yaşındaki Grier ile birlikte bir mayo- bikini firmasının tanıtım yüzü oldu.
2 / 13
NEW YORK'TA POZ VERDİLER
Siyah- beyaz ve gri kareli bikini ve mayolar giyen Shields ve kızları, New York, Southhampton'da poz verdi.
3 / 13
OPERASYONUN İZİ BACAĞINDA
Kısa bir süre önce egzersiz videosu çekerken düşüp bacak kemiğini kıran Brooke Shields'in, geçirdiği operasyon izini de gözler önüne sermesi dikkatlerden kaçmadı.
4 / 13