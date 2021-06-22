''Güzelliğin simgesi'' kızlarıyla poz verdi

KIZLARIYLA OBJEKTİF KARŞISINDA

Koyu renk, uzun ve gür saçları, mavi gözleri ve hiç almadığı kaşlarıyla 1980'lerde 'güzellik simgesi' olarak nitelendirilen oyuncu Broke Shields iki kızıyla birlikte objektif karşısına geçti.