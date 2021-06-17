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  4. Güzelliğini annesinden almış: İşte Nefise Karatay'ın kızı Maya

Güzelliğini annesinden almış: İşte Nefise Karatay'ın kızı Maya

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay'ın geçtiğimiz Eylül ayında 5 yaşına basan kızı Maya güzelliği ile annesini akıllara getiriyor.

2000'li yılların başında en çok konuşulan isimlerden biri de Nefise Karatay'dı.

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Özel hayatı ve başarılı kariyeriyle her gün TV'de yer alan başarılı eski model ve oyuncu Nefise Karatay, anne olduktan sonra vaktinin büyük kısmını ailesiyle geçirir oldu.

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Geçtiğimiz eylül ayında 5 yaşına basan Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler hayran kalıyor.

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Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağıyor.

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