Güzellik Kraliçesi insan kaçakçılığından tutuklandı
Meksika Güzellik Kraliçesi Laura Mojica Romero, bir insan kaçırma çetesine üye olduğu şüphesiyle tutuklandı. Kraliçe, suçlu bulunması halinde 50 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Meksika Güzellik Kraliçesi Laura Mojica Romero, bir insan kaçırma çetesine üye olduğu gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderildi.
UZMANLAŞMIŞ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÜYESİ
Tutuklanan üç kadın ve beş erkekten biri olan Romero, Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletindeki müfettişler tarafından yapılan açıklamada, yalnızca ilk adı Laura ile çağrıldı.