Güzellik Kraliçesi insan kaçakçılığından tutuklandı

UZMANLAŞMIŞ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÜYESİ

Tutuklanan üç kadın ve beş erkekten biri olan Romero, Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletindeki müfettişler tarafından yapılan açıklamada, yalnızca ilk adı Laura ile çağrıldı.