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  3. 16 Şubat 2021 14:41

Güzellik Kraliçesi insan kaçakçılığından tutuklandı

Meksika Güzellik Kraliçesi Laura Mojica Romero, bir insan kaçırma çetesine üye olduğu şüphesiyle tutuklandı. Kraliçe, suçlu bulunması halinde 50 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Güzellik Kraliçesi insan kaçakçılığından tutuklandı

Meksika Güzellik Kraliçesi Laura Mojica Romero, bir insan kaçırma çetesine üye olduğu gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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Güzellik Kraliçesi insan kaçakçılığından tutuklandı

25 yaşındaki güzel, suçlu bulunması halinde 50 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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Güzellik Kraliçesi insan kaçakçılığından tutuklandı

UZMANLAŞMIŞ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÜYESİ
Tutuklanan üç kadın ve beş erkekten biri olan Romero, Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletindeki müfettişler tarafından yapılan açıklamada, yalnızca ilk adı Laura ile çağrıldı.

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Güzellik Kraliçesi insan kaçakçılığından tutuklandı

Açıklamada, güzellik kraliçesi, "insan kaçırma konusunda uzmanlaşmış bir suç örgütünün iddia edilen sekiz üyesinden biri” olarak nitelendirildi.

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