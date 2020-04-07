Güzellik kraliçesinden şaşırtan koronavirüs kararı!
İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee'nin asıl mesleğinin modellik olmadığını öğrenenler geçtiğimiz yıl büyük şaşkınlık yaşamıştı. Asıl mesleği doktorluk olan Mukherjee, takdir toplayan bir davranış gerçekleştirdi.
İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee'nin asıl mesleğinin modellik olmadığını öğrenenler geçtiğimiz yıl büyük şaşkınlık yaşamıştı. Asıl mesleği doktorluk olan Mukherjee, takdir toplayan bir davranış gerçekleştirdi.
Bhasha Mukherjee, Aralık ayında Londra'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkesini temsil etmişti ve herkes kraliçenin hayatını modellik yaparak kazandığını düşünüyordu.
Ancak güzellik kraliçesinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra gerçek mesleğinin doktorluk olduğu ortaya çıkmıştı.