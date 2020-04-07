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  3. 07 Nisan 2020 14:25

Güzellik kraliçesinden şaşırtan koronavirüs kararı!

İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee'nin asıl mesleğinin modellik olmadığını öğrenenler geçtiğimiz yıl büyük şaşkınlık yaşamıştı. Asıl mesleği doktorluk olan Mukherjee, takdir toplayan bir davranış gerçekleştirdi.

Güzellik kraliçesinden şaşırtan koronavirüs kararı!

İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee'nin asıl mesleğinin modellik olmadığını öğrenenler geçtiğimiz yıl büyük şaşkınlık yaşamıştı. Asıl mesleği doktorluk olan Mukherjee, takdir toplayan bir davranış gerçekleştirdi.

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Güzellik kraliçesinden şaşırtan koronavirüs kararı!

Bhasha Mukherjee, Aralık ayında Londra'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkesini temsil etmişti ve herkes kraliçenin hayatını modellik yaparak kazandığını düşünüyordu.

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Güzellik kraliçesinden şaşırtan koronavirüs kararı!

Ancak güzellik kraliçesinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra gerçek mesleğinin doktorluk olduğu ortaya çıkmıştı.

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Güzellik kraliçesinden şaşırtan koronavirüs kararı!

Çeşitli yardım kuruluşlarına elçi olarak davet edilen Mukherjee, stetoskopu geçici olarak asmış ve Ağustos ayına kadar insani çalışmalara odaklanarak dünyayı gezmişti.

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