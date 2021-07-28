Güzellik Kraliçesi’nin eşinden olay iddia: ''O bir eskort''

Turner’ın telefonundaki mesajlaşmaları bulan ve banka hesabındaki hareketliliği tespit eden Dr. Kim, eşinin gizli bir hayatı olduğu gerekçesiyle boşanma davası açtı. Turner’ın hiçbir geliri olmadığını söylemesine rağmen Kim, 2015 yılından bu yana banka hesabına 800 bin dolar para girişi olduğunu savundu. Dr. Kim, eşinin kendisine üniversite mezunu olduğunu söylediğini ancak lise eğitimini yarıda bıraktığını öğrendiğini de ekledi.