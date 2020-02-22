Güzellik kraliçesinin özel fotoğraflarını sızdırdılar
2019 yılında İngiltere'de yerel bir yarışmada güzellik kraliçesi seçilen genç kadının önce çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı, sonra da yarışmanın jüri üyelerinde gönderildi. Hayatının şokunu yaşayan genç kadın, kaçırılmakla tehdit edildi.
Geçtiğimiz eylül ayında "Kensington Güzeli" seçilen Portia-Valis Volkova, ülke çapında düzenlenen güzellik yarışmasına katılacaktı.
Ancak genç kadının geçmişte çektirdiği çıplak fotoğrafları ve özel görüntülerini içeren videoları, yarışmanın jüri üyelerine gönderildi.