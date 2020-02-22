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  3. 22 Şubat 2020 12:17

Güzellik kraliçesinin özel fotoğraflarını sızdırdılar

2019 yılında İngiltere'de yerel bir yarışmada güzellik kraliçesi seçilen genç kadının önce çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı, sonra da yarışmanın jüri üyelerinde gönderildi. Hayatının şokunu yaşayan genç kadın, kaçırılmakla tehdit edildi.

Güzellik kraliçesinin özel fotoğraflarını sızdırdılar

Eski İngiltere güzellik kraliçesi Portia-Valis Volkova'nın başı siber zorbalıkla dertte.

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Güzellik kraliçesinin özel fotoğraflarını sızdırdılar

Geçtiğimiz eylül ayında "Kensington Güzeli" seçilen Portia-Valis Volkova, ülke çapında düzenlenen güzellik yarışmasına katılacaktı.

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Güzellik kraliçesinin özel fotoğraflarını sızdırdılar

Ancak genç kadının geçmişte çektirdiği çıplak fotoğrafları ve özel görüntülerini içeren videoları, yarışmanın jüri üyelerine gönderildi.

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Güzellik kraliçesinin özel fotoğraflarını sızdırdılar

Sıkı kuralları bulunan yarışmanın jürisi, Portia-Valis Volkova'yı müsabakadan men etti.

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