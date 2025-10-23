Güzide Duran 16 yıllık evliliğini bitirme kararının nedenini ağlaya ağlaya anlattı

Özel hayatıyla magazin gündemine büyük yankı uyandırmaya devam eden Güzide Duran, Saba Tümer'in programına katıldı. Adnan Aksoy ile 16 yıllık evliliğini bitirmeye çalışan Duran, boşanmaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle anlattı: "Karar vermek çok zordu. İki çocuğum var, kendimden önce onları düşünmem gerekiyordu. Kendim iyi olursam onlara daha iyi olurum diye düşündüm. Zor bir süreçten geçtim, şimdi yavaş yavaş biraz daha iyi hissediyorum. Kendi hayatımı ve 'Güzide ne ister'i yaşamıyordum. Başkaları mutlu olsun diye kendimden de vazgeçmiş bir şekil de buldum kendimi."