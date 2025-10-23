Güzide Duran 16 yıllık evliliğini bitirme kararının nedenini ağlaya ağlaya anlattı
İş insanı Adnan Aksoy ile çekişmeli bir boşanma süreci geçiren güzel manken Güzide Duran, konuk olduğu Saba Tümer'in programında boşanmaya nasıl karar verdiğini anlatırken çocuklarıyla ilgili konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı
1996 Best Model of Türkiye birincisi manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 16 yıl süren evliliklerinden iki çocukları olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ise ayrılık kararı almıştı.
Çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Duran, son dönemde Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor.
Güzide Duran'ın daha boşanmadan Fikret Orman'dan bir evlilik teklifi aldığı ve "evet" yanıtı verdiği iddia edilmişti.
Özel hayatıyla magazin gündemine büyük yankı uyandırmaya devam eden Güzide Duran, Saba Tümer'in programına katıldı. Adnan Aksoy ile 16 yıllık evliliğini bitirmeye çalışan Duran, boşanmaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle anlattı: "Karar vermek çok zordu. İki çocuğum var, kendimden önce onları düşünmem gerekiyordu. Kendim iyi olursam onlara daha iyi olurum diye düşündüm. Zor bir süreçten geçtim, şimdi yavaş yavaş biraz daha iyi hissediyorum. Kendi hayatımı ve 'Güzide ne ister'i yaşamıyordum. Başkaları mutlu olsun diye kendimden de vazgeçmiş bir şekil de buldum kendimi."