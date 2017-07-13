Hababam Sınıfı filmiyle ilgili bilinmeyenler

Bu ikili her ne kadar tiyatro uyarlamasında oynasalar da film yapma önerisini verseler de filmde olmamalarının bir nedeni vardı.



Yönetmen Ertem Eğilmez'in yıldız isimlerle çalışmama prensibi vardı o dönem. Hababam Sınıfı'ndaki çoğu oyuncu şimdi birer yıldız olsa da, o zamanlar sadece Tarık Akan yıldız olarak anılıyordu. Onunla da özel bir bağı olduğu için çalışmıştı. Zeki Alasya ve Metin Akpınar ise daha yüksek bir ücret alacakları başka bir filmde oynamayı tercih etmişlerdi.

