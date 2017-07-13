Hababam Sınıfı filmiyle ilgili bilinmeyenler
İşte sıkılmadan izlediğimiz Hababam Sınıfı hakkında belki de hiç duymadığınız şaşırtıcı bilgiler...
Rıfat Ilgaz'ın eseri ilk olarak tiyatroya uyarlanarak seyirciyle buluştu. Sahnede olan isimler Zeki Alasya ile Metin Akpınar'dı.
Eseri sinemaya uyarlama önerisi de bu ikiliden çıktı. Tiyatroda Sahnelenen Hababam Sınıfı'nda Zeki Alasya, Tulum Hayri'yi; Metin Akpınar ise Refüze Ekrem karakterini canlandırıyordu. Tiyatrodaki bir diğer ilginç ayrıntı ise İnek Şaban'ı Suzan Ustan oynuyordu.
Bu ikili her ne kadar tiyatro uyarlamasında oynasalar da film yapma önerisini verseler de filmde olmamalarının bir nedeni vardı.
Yönetmen Ertem Eğilmez'in yıldız isimlerle çalışmama prensibi vardı o dönem. Hababam Sınıfı'ndaki çoğu oyuncu şimdi birer yıldız olsa da, o zamanlar sadece Tarık Akan yıldız olarak anılıyordu. Onunla da özel bir bağı olduğu için çalışmıştı. Zeki Alasya ve Metin Akpınar ise daha yüksek bir ücret alacakları başka bir filmde oynamayı tercih etmişlerdi.
Ertem Eğilmez ve Tarık Akan'ın arasındaki bu özel bağ neydi derseniz; Tarık Akan'ın pek çok filminde Ferit ismini kullanmasıyla da ilgisi var.
Ertem Eğilmez'in kaybettiği oğlunun ismi Ferit'ti, bu yüzden oğlu gibi sevdiği Tarık Akan'ın, birlikte çalıştıkları filmlerde Ferit ismini kullanmasını istiyordu. Bu şekilde oğlunun ismini yaşatmak istedi, Tarık Akan da 12 filmde Ferit ismini kullandı.