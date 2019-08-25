Hababam Sınıfı'ndan bir oyuncu daha hayatını kaybetti

Adana’da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Şavlı için bugün Muğdat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 17 yıldır Mersin’de yaşayan ve Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Mersin Şubesi’ne bağlı olarak saha komiserliği görevini yürüten Şavlı’nın cenaze törenine, eşi Halime, oğulları Gökhan ve Gürhan Şavlı ile mesai arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.