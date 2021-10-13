Hababam Sınıfı'nın asi ve tatlı kızı Sevda'nın son hali herkesi şaşırttı
Herkesin Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisinden biri olarak tanıdığı Sevda Aktolga'nın son hali herkesi şaşırttı.
Yeşilçam'ın en iyi filmlerinin çoğunda o var; Aşk Dediğin Laf değildir, Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Cennetin Çocukları. Filmlerin tatlı ve asi kızı olarak hafızalara kazındı.
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Hababam Sınıfı Tatilde filmiyle ise 7'den 70'e herkesin gönlüne girmeyi başardı.
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Sevda Aktolga da pek çok Yeşilçam yıldızı gibi değişti. Aktolga son olarak Fox TV'de yayınlanan "Unutma Beni" adlı dizide Güler rolünü canlandırmıştı.
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Aktolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü mezunu. Ancak oyunculuk onun tutkusu olmuş.
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