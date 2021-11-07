Hababam Sınıfı'nın Postal Rıza'sı Ercan Gezmiş'ten bomba itiraf
Hababam Sınıfı serisinde 'Postal Rıza' karakterine hayat veren Ercan Gezmiş'ten bomba bir itiraf geldi.
TORPİLLE HABABAM SINIFI'NA DAHİL OLDUM"
Hababam ile yolunuz nasıl kesişti, seride hangi filmlerde rol aldınız?
- 1975 yılının başlarında Hababam'a dahil oldum. Rahmetli Halit Akçatepe benim yakınım olurdu. Daha doğrusu rahmetli eniştemin dükkanının müşterisiydi. Bir gün alışverişe geldiğinde, "Bir film çekeceğiz ve bunda senin de oynamanı istiyorum" dedi. Ertesi gün beni Arzu Film'e çağırdı. İstiklal Caddesi'nde çağırdığı yere gittiğimde inanılmaz kalabalıktı. 17 yaşındaydım ve içeri girdiğimde karşımda Tarık Akan, Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Adile Naşit, Kartal Tibet ve Ertem Eğilmez vardı. Halit ağabey beni Ertem Eğilmez'e götürdü yani bir nevi torpille ben de Hababam Sınıfı'na dahil olmuş oldum.
ERTEM EĞİLMEZ YERİNE KARTAL TİBET
Peki hangi Hababam filmlerinde oynadınız, hepsinde var mıydınız?
- Hababam Sınıfı altı tane çekildi. Ben ilk üç tanesinde oynadım, ilk üç filmi Ertem Eğilmez yönetmişti. Üçüncü filmin sonlarına doğru rahatsızlandı ve kötü hastalığa yakalandı. Ben de üçüncü film biter bitmez askere gittim. Benden sonra Kartal Tibet çekmeye başladı, kadrolarda değişiklikler oldu. Kızlar da dahil oldu. Zaten Hababam Sınıfı olarak hepimiz sizler de bizler de ilk üçünü biliriz.
(Fotoğraf: Kemal Sunal ile Ercan Gezmiş)
OYUNCULUK SONRASI YAPIMCILIK
Yeşilçam ve Hababam sonrası kariyeriniz nasıl ilerledi?
- Askerden döndükten sonra özel televizyonda yeni kanallar açılmaya başladı. Bu kanallardan birine yapımcı olarak senaryo verdim. Yazar Burhan Felek'in, Vatandaş Ahmet Efendi kitabını senaryolaştırdım. Bir aile dizisiydi çok güzel bir izlenme aldık. Sonrasında arka arkaya açılan özel kanallarda yapımcı olarak dizi çektim.
"HABABAM'DAN 17 KİŞİ HAYATTAYIZ"
Şu anda Hababam Sınıfı'ndan kaç kişi hayatta, onlarla görüşüyor musunuz?
- 1975 yılında filmleri çektiğimiz günden bugüne 46 yıldır hiç birbirimizden kopmadık. Hatta teknoloji hayatımıza girdikten sonra kendi aramızda gruplarımızı kurduk, sürekli görüşüyoruz. Son dönemde çok yaprak dökümü oldu, şu anda Hababam filmlerinde oynayan 17 kişi hayattayız. Bu 17 kişiyle birlikte Türkiye'nin her yerinden davetler alıyoruz. Festivallere davet ediliyoruz, gittiğimiz her yerde söyleşiler yapıyoruz. Kalem Şakir (Bülent İğdiroğlu), Bozum Cahit (Cengiz Nezir), Dilaver Gür, Kikirik (Gazanfer Şener), Yakışıklı (Cafer Dere) ilk aklıma gelenler... Çoğunun karakteri yoktu, hatırladıklarım bunlar ama 17 kişi net onu çok iyi biliyorum.