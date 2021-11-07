Hababam Sınıfı'nın Postal Rıza'sı Ercan Gezmiş'ten bomba itiraf

TORPİLLE HABABAM SINIFI'NA DAHİL OLDUM"

Hababam ile yolunuz nasıl kesişti, seride hangi filmlerde rol aldınız?

- 1975 yılının başlarında Hababam'a dahil oldum. Rahmetli Halit Akçatepe benim yakınım olurdu. Daha doğrusu rahmetli eniştemin dükkanının müşterisiydi. Bir gün alışverişe geldiğinde, "Bir film çekeceğiz ve bunda senin de oynamanı istiyorum" dedi. Ertesi gün beni Arzu Film'e çağırdı. İstiklal Caddesi'nde çağırdığı yere gittiğimde inanılmaz kalabalıktı. 17 yaşındaydım ve içeri girdiğimde karşımda Tarık Akan, Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Adile Naşit, Kartal Tibet ve Ertem Eğilmez vardı. Halit ağabey beni Ertem Eğilmez'e götürdü yani bir nevi torpille ben de Hababam Sınıfı'na dahil olmuş oldum.