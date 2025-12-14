Habertürk'ten kovulduğu iddia edilen Ela Rumeysa Cebeci estetiksiz hali olay oldu
Geçtiğimiz hafta uyuşturucu soruşturmasında ifade veren, Habertürk'ün gözaltına alındıktan sonra görevinden uzaklaştırılan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekilen fotoğrafının telefonunda yer aldığına dair iddia iddia ile gündeme gelen ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci bu sefer de estetiksiz haliyle gündemde...
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında meslektaşları Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ile birlikte ifade veren Ela Rümeysa Cebeci işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Spikerlerin adının karıştığı soruşturmanın ardından ise Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy "Uyuşturucu maddeye yer sağlama" ve "cinsel menfaat sağlama" suçlamalarıyla önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı. Habertürk Ersoy'un görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
HaberTürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekilen fotoğrafının telefonunda yer aldığı iddia edildi. Ela Rümeysa Cebeci, Ersoy ile sosyal hayatında hiç görüşmediğini belirterek telefonunun incelemeye alındığını ve "Saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım" dedi.
Cebeci'nin telefonundan Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekilen fotoğrafının çıktığına dair iddiayı gazeteci İsmail Saymaz dile getirmişti. Konuya ilişkin Halk TV'de konuşan Saymaz, "Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda bazı görüntülerin çıktığını, bu görüntülerde uyuşturucu tüketilen bir ortamda Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğuna dair bir fotoğrafın olduğundan söz etmiştim. Bu bilgi bana bir tanıdığım avukattan gelmişti" demişti. İddialara yanıt veren Ela Rümeysa Cebeci, Saymaz’a mesaj göndererek açıklamasının kamuoyuna iletilmesini talep etti.