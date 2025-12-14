Habertürk'ten kovulduğu iddia edilen Ela Rumeysa Cebeci estetiksiz hali olay oldu

Cebeci'nin telefonundan Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekilen fotoğrafının çıktığına dair iddiayı gazeteci İsmail Saymaz dile getirmişti. Konuya ilişkin Halk TV'de konuşan Saymaz, "Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda bazı görüntülerin çıktığını, bu görüntülerde uyuşturucu tüketilen bir ortamda Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğuna dair bir fotoğrafın olduğundan söz etmiştim. Bu bilgi bana bir tanıdığım avukattan gelmişti" demişti. İddialara yanıt veren Ela Rümeysa Cebeci, Saymaz’a mesaj göndererek açıklamasının kamuoyuna iletilmesini talep etti.