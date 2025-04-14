Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı boşanıyor mu?
Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Sabancıların 4 yaşındaki Uzay'ı aileye kabul ettiği iddia edildi. Bunun üzerine Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Sabancı çifti, boşanma dedikodularını paylaştığı fotoğrafla yalanladı.
Fatma D.'nin, iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek, Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğunun tespitine hükmetmişti. Ardından Sabancıların çocuğu aileye kabul etme kararı aldığı öne sürüldü.
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Nazlı Sabancı'nın bir süredir bu davayla gündemde olan eşi Hacı Sabancı'dan boşanacağı iddia edildi.
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Sabancı çiftinden, söz konusu iddiaya jet yalanlama geldi.
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BOŞANMA İDDİALARINA YALANLAMA
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan çiftten Hacı Sabancı, eşiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafını paylaşarak, boşanma söylentilerine son noktayı koydu.
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