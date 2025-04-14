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  4. Evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı boşanıyor mu?

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı boşanıyor mu?

Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Sabancıların 4 yaşındaki Uzay'ı aileye kabul ettiği iddia edildi. Bunun üzerine Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Sabancı çifti, boşanma dedikodularını paylaştığı fotoğrafla yalanladı.

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı boşanıyor mu? - Resim: 1

Fatma D.'nin, iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek, Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğunun tespitine hükmetmişti. Ardından Sabancıların çocuğu aileye kabul etme kararı aldığı öne sürüldü. 

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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı boşanıyor mu? - Resim: 2

Nazlı Sabancı'nın bir süredir bu davayla gündemde olan eşi Hacı Sabancı'dan boşanacağı iddia edildi.

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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı boşanıyor mu? - Resim: 3

Sabancı çiftinden, söz konusu iddiaya jet yalanlama geldi.

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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı boşanıyor mu? - Resim: 4

BOŞANMA İDDİALARINA YALANLAMA

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan çiftten Hacı Sabancı, eşiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafını paylaşarak, boşanma söylentilerine son noktayı koydu.

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