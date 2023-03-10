Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'dan hamilelik pozu
Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden hamilelik iddialarını doğrulayan fotoğraf geldi. Nazlı Sabancı'nın üzerindeki elbise bazılarının dikkatinden kaçmadı.
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çifti, 10 Ekim 2021'de uzun süreli birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı.
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Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinin mutlu evliliklerini sürdürüyor.
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Şu sıralar depremzedeler için yardım toplamaya aracılık eden Nazlı Sabancı'dan son olarak müjdeli haber geldi.
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Bir süredir çiftin bebek beklediği haberi iddia edilirken çift iddiaları doğrulayan nitelikte bir paylaşım yaptı.
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