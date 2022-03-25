'Hadi biraz daha yolla da...' Ünlü fenomen Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa etmişti: Yeni gelişme

Aslı Enver'le aşk yaşadığı dönemde ifşa olan mesajların ardından Kerem Tunçeri, Elif Şen hakkında şikayetçi olmuştu. Kerem Tunçeri, 8 yıl hapisle yargılanan ifşacısı Elif Şen'e açtığı davadan vazgeçti. Şikayetini geri çeken Kerem'in bu hamlesi gündeme bomba gibi düşerken, Elif Şen'in ifşa hakkında sözleri bakın ne oldu.