'Hadi biraz daha yolla da...' Ünlü fenomen Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa etmişti: Yeni gelişme
Kerem Tunçeri, Aslı Enver'le aşk yaşadığı dönemde mesajlarını ifşa eden fenomen Elif Şen'den şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Aslı Enver'le aşk yaşadığı dönemde ifşa olan mesajların ardından Kerem Tunçeri, Elif Şen hakkında şikayetçi olmuştu. Kerem Tunçeri, 8 yıl hapisle yargılanan ifşacısı Elif Şen'e açtığı davadan vazgeçti. Şikayetini geri çeken Kerem'in bu hamlesi gündeme bomba gibi düşerken, Elif Şen'in ifşa hakkında sözleri bakın ne oldu.
Geçtiğimiz yıl ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajları, birçok fenomen ve oyuncu ifşa etmişti. Tunçeri paylaşımlarının ifşa olmasının ardından soluğu savcılıkta almıştı.
'ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM'
Kerem Tunçeri, aralarındaki yazışmaları kamuoyuyla paylaşan fenomen Elif Şen'den şikayetçi olmuştu. Savcılıkta ifade veren fenomen, Tunçeri ile 6 ay konuştuklarını söyleyerek "Bir anlık öfke ve sinirle aramızda geçen konuşmaları sosyal medya hesabımdan paylaştım.
Alkolün etkisindeydim ve bu nedenle pişmanım. Kendisinden özür diliyorum" demişti.