Hadise aşkını haykırdı: Gülümseme sebebim sensin
Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ayrılık haberi gelen Hadise'nin, kısa süre içinde de gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hadise sosyal medyadan aşkını haykırdı.
Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.
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Geçtiğimiz hafta bir mekandan el ele çıkarken görüntülenen çift, Meksika Tulum'da aşk tatiline çıktı.
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AŞKINI HAYKIRDI
Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan çiçeği burnundan çiftten Hadise, elbisesiyle sevgilisine poz verdi. Hadise, paylaşımının altına İspanyolca bir not düştü.
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"SEBEBİ SENSİN"
Ünlü şarkıcı sevgilisine olan aşkını yazdığı notla haykırdı. Yıldız şarkıcı cesur pozlarının altına, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" yazdı.
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