Hadise aşkını haykırdı! Sevgilisini ilk kez paylaştı

İSTENMEYEN GELİN İLAN EDİLMİŞTİ

Hadise'nin geçtiğimiz günlerde Dinçerler'in ailesi tarafından, "İstenmeyen gelin" olduğu iddia edilmişti. Hadise ise geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek göndermişti.