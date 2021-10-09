Hadise aşkını haykırdı! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, ilk kez sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.
Oyuncu Kaan Yıldırım'la ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlayan Hadise, birlikte poz verdikleri ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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El ele tutuştukları kareyi siyah-beyaz yayınlayan şarkıcı, poza beyaz kalp emojisi koydu. Hadise, fotoğraf paylaşmasına rağmen, sevgilisini takibe almaması dikkat çekti.
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İSTENMEYEN GELİN İLAN EDİLMİŞTİ
Hadise'nin geçtiğimiz günlerde Dinçerler'in ailesi tarafından, "İstenmeyen gelin" olduğu iddia edilmişti. Hadise ise geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek göndermişti.
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