Hadise ayna karşısında sütyensiz poz verdi, sosyal medya yıkıldı

CESUR PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim hem dans ettiği anları hem de cesur karelerini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde çiçekli elbisesiyle bir fotoğraf paylaşan Hadise’den yeni kare geldi.