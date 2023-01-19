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Hadise ayna karşısında sütyensiz poz verdi, sosyal medya yıkıldı

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla takipçilerinden tam not aldı.

Hadise ayna karşısında sütyensiz poz verdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 1

Özel hayatı geçtiğimiz aylarda magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Hadise, eşiyle boşanmasının ardından yeniden işlerine odaklandı.

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Hadise ayna karşısında sütyensiz poz verdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 2

CESUR PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim hem dans ettiği anları hem de cesur karelerini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde çiçekli elbisesiyle bir fotoğraf paylaşan Hadise’den yeni kare geldi.

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Hadise ayna karşısında sütyensiz poz verdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 3

SÜTYENSİZ POZ

Hadise, sütyen tercih etmediği kıyafetini ve göğüs dekolteli pozunu Instagram’ın hikâye bölümünden takipçilerinin beğenisine sundu. Gönderiye kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi. İşte Hadise'nin o pozu...

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Hadise ayna karşısında sütyensiz poz verdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 4

Hadise'nin pozu hayli ilgi gördü. 

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