Hadise ayna karşısında sütyensiz poz verdi, sosyal medya yıkıldı
Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla takipçilerinden tam not aldı.
Özel hayatı geçtiğimiz aylarda magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Hadise, eşiyle boşanmasının ardından yeniden işlerine odaklandı.
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CESUR PAYLAŞIMLAR YAPIYOR
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim hem dans ettiği anları hem de cesur karelerini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde çiçekli elbisesiyle bir fotoğraf paylaşan Hadise’den yeni kare geldi.
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SÜTYENSİZ POZ
Hadise, sütyen tercih etmediği kıyafetini ve göğüs dekolteli pozunu Instagram’ın hikâye bölümünden takipçilerinin beğenisine sundu. Gönderiye kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi. İşte Hadise'nin o pozu...
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Hadise'nin pozu hayli ilgi gördü.
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