Hadise banka itirafında bulundu; 'Her içeri girdiğimde...'
Hadise hakkında çıkan haberlere değindi. Doğum günü için gittiği mekandan ayrılırken magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan popun yıldızı Hadise, "Ev almak için kredi başvurusunda bulundu" haberlerini açıklık getirdi.
Hadise Bebek'te yapılan bir doğum günü partisinden çıkarken muhabirlerin sorularını cevapladı. Arkadaşının partisinden erken ayrılan Hadise, 'Ev almak için kredi başvurusunda bulunduğu ancak banka tarafından reddedildiği' haberlerine değindi.
Hadise, Sizlere göre her bankaya girdiğimde bir ev alıyorum. İnsanlar normal şeyler içinde bankaya girebiliyorlar. Ben bankacımı çok seviyorum. Arada sırada gelip kahve içmeyi, sohbet etmeyi seviyorum. Her bankaya girdiğimizde ev almıyoruz" diye konuştu. Hadise çıkan haberler sonrası gündem oldu. Annesi ile barışan Hadise'nin annesi ile olan fotoğrafları sosyal medyayı salladı.