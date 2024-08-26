Hadise Bodrum'u yıkıp geçti
Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Hadise hem sesi hem de sahne şovlarıyla yaz aylarına damga vurmaya devam ediyor. Hadise, Bodrum konserinde danslarıyla ve şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.
Ünlü şarkıcı Hadise yaz konserleri serisinde bu sefer bir kez daha sahne aldığı Bodrum'daydı.
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Hadise hem sesi, hem de sahne şovuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Cesur sahne kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çeken Hadise Bodrum'da bir kez daha hayranlarıyla buluştu.
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Sevilen şarkılarına sahne şovunu da ekleyen Hadise Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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