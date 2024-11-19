Hadise bu sefer sahne şovu değil, kazancıyla dudak uçuklattı
Sahne şovları, güzel sesi, şarkıları ve cesur sahne kıyafetleriyle dikkatleri çeken Hadise KKTC ve Mısırın başkenti Kahire’de vereceği konserlerden kazanacağı ücret dudak uçuklattı.
2024 yılında yaklaşık 100 konserle Türkiye'nin dört bir yanına koşan ünlü şarkıcı Hadise'nin yılbaşı kaşesi dudak uçuklattı.
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31 Aralık’ta KKTC’de sahneye çıkacak olan ünlü şarkıcı o konserden 10 milyon TL alacak.
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Konseri biter bitmez özel uçakla Kahire’de yeni yılın ilk konserini verecek olan ünlü şarkıcı bu konserden de 10 milyon TL kazanacak.
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