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  4. Hadise bu sefer sahne şovu değil, kazancıyla dudak uçuklattı

Hadise bu sefer sahne şovu değil, kazancıyla dudak uçuklattı

Sahne şovları, güzel sesi, şarkıları ve cesur sahne kıyafetleriyle dikkatleri çeken Hadise KKTC ve Mısırın başkenti Kahire’de vereceği konserlerden kazanacağı ücret dudak uçuklattı.

Hadise bu sefer sahne şovu değil, kazancıyla dudak uçuklattı - Resim: 1

2024 yılında yaklaşık 100 konserle Türkiye'nin dört bir yanına koşan ünlü şarkıcı Hadise'nin yılbaşı kaşesi dudak uçuklattı.

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Hadise bu sefer sahne şovu değil, kazancıyla dudak uçuklattı - Resim: 2

31 Aralık’ta KKTC’de sahneye çıkacak olan ünlü şarkıcı o konserden 10 milyon TL alacak.

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Hadise bu sefer sahne şovu değil, kazancıyla dudak uçuklattı - Resim: 3

Konseri biter bitmez özel uçakla Kahire’de yeni yılın ilk konserini verecek olan ünlü şarkıcı bu konserden de 10 milyon TL kazanacak.

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