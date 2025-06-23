Hadise bu sefer sahnedeki değil, kulisteki cesur dans şovuyla olay oldu
Attığı her adım, yaptığı her açıklama ile olay olan, konserlerindeki cesur kostümleri ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Hadise bu sefer de sahne öncesi kamera karşısındaki cesur dans şovuyla olay oldu.
Bahar aylarından bu ayana konser turlarına aralıksız devam eden ünlü şarkıcı Hadise bu sefer de sosyal medyadan yaptığı sahne öncesi paylaşımıyla gündem oldu.
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Geçtiğimiz hafta Antalya'da sahne alması beklenirken hastane yatağından bir paylaşım yapan Hadise yoğun konser temposuna yenik düştüğünü açıklamıştı.
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Ancak Hadise bu sağlık sorununu hızla atlatıp hayranlarıyla yeniden sahnelerde buluştu.
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Hadise son olarak “Aşk Kaç Beden Giyer” albümünde yer alan “Bujuva” şarkısıyla yaptığı dansla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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