Hadise daire fiyatına elbiseyle çıktı!

Yaptığı danslar ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı bu kez şıklığı ile ön plana çıktı. Hadise, O Ses Türkiye'nin ikinci bölümünde Dior marka elbisesinin fiyatıyla dudak uçuklattı. Şarkıcının tercih ettiği üstü straplez geniş deri kemerli ve gri etekli kombininin 81 bin TL olduğu öğrenildi.