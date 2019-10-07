Hadise daire fiyatına elbiseyle çıktı!
Yaptığı danslar ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise bu sefer elbisesi ile ön plana çıktı. Hadise, jüri üyeliği yaptığı programda giydiği elbisesinin fiyatıyla dudak uçuklattı. Şarkıcının tercih et
Son günlerde Demet Akalın'la "Kocası yok ki" polemiği ile gündeme gelen Hadise, jüri üyeliği yaptığı programın başlamasıyla yeniden gündem oldu.
Yaptığı danslar ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı bu kez şıklığı ile ön plana çıktı. Hadise, O Ses Türkiye'nin ikinci bölümünde Dior marka elbisesinin fiyatıyla dudak uçuklattı. Şarkıcının tercih ettiği üstü straplez geniş deri kemerli ve gri etekli kombininin 81 bin TL olduğu öğrenildi.
"BİR D HARFİNE Mİ BU KADAR PARA VERDİN?" Sosyal medya hesabında kombinini paylaşan Hadise'ye bazı takipçileri, tepki gösterdi. Kombininin fiyatını gören sosyal medya kullanıcıları "Bir D harfine mi bu kadar para ödedin?" gibi yorumlar yaptı.