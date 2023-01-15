Hadise dekolteli elbisesiyle çömelerek poz verdi, Instagram alev aldı!
Son dönemde dans şovları ve cesur kıyafetleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Hadise, derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.
Son dönemde kıvrak dansları ve sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren şarkıcı Hadise, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.
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Geçtiğimiz günlerde siyah derin sırt dekolteli kıyafetiyle kameraların karşısına geçen güzel şarkıcı dans şovuyla sevenlerinden tam not almıştı.
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Hadise bu sefer derin göğüs dekolteli elbisesiyle yere çömelerek verdiği pozla gündem oldu.
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Ünlü şarkıcının iddialı paylaşımına ''Yaktın geçtin" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte Hadise'nin o paylaşımı:
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