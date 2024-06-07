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Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Hadise, bu sefer ağladığı anları paylaşarak hayranlarını şaşırttı.

Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı - Resim: 1
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Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı - Resim: 2

Tarzı, dansları ve açıklamalarıyla gündem olayı başaran isimlerden ünlü şarkıcı Hadise, bu defa gözyaşları içerisinde paylaşım yaptı.

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Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı - Resim: 3

38 yaşındaki ünlü şarkıcı, 'Her halimizle güzeliz' dedi ve üzüntülü karelerini paylaştı.

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Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı - Resim: 4

Gözyaşları içerisindeki hallerini de paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarına da mesaj verdi.

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