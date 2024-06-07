Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Hadise, bu sefer ağladığı anları paylaşarak hayranlarını şaşırttı.
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Tarzı, dansları ve açıklamalarıyla gündem olayı başaran isimlerden ünlü şarkıcı Hadise, bu defa gözyaşları içerisinde paylaşım yaptı.
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38 yaşındaki ünlü şarkıcı, 'Her halimizle güzeliz' dedi ve üzüntülü karelerini paylaştı.
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Gözyaşları içerisindeki hallerini de paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarına da mesaj verdi.
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