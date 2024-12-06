Hadise, Esas Oğlan'dan yayınladığı Ceren pozlarıyla dikkatleri çekti

ESAS OĞLAN DİZİSİNİN KONUSU

Esas Oğlan, aşk hayatlarında aradığını bulamayan iki kadının hikayesini konu ediyor. İflas olmaz bir romantik olan Ceren, aşkı ve duygusallığı hayatının merkezine koyar. Selma ise asla mantığı elden bırakmayan bir risk analistidir. Tamamen farklı karakterde olan Ceren ve Selma, doğru erkeği bulmaya çalışırlarken birbirlerine yardım ederler. Ancak bu süreç ikisinin de değişmesine neden olur.