Hadise, Esas Oğlan'dan yayınladığı Ceren pozlarıyla dikkatleri çekti
Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olan Esas Oğlan dizisinin yeni bölüm çekimlerinden çok özel kamera arkası görüntüler geldi.
Hadise’nin başrollerini Seda Bakan ile paylaştığı ve merakla beklenen dizisi Esas Oğlan’ın yayınlanan ilk 2 bölümündeki oyunculuğuna dair tartışmalar sürerken Hadise Esas Oğlan'ın yeni bölümden kareleri takipçileriyle paylaştı.
‘Esas Oğlan’ dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yeni bir aşka yelken açan Hadise "tüm eleştirilere kulaklarım kapalı" dermişcesine Esas Oğlan'ın setinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.
İşte Hadise'nin sosyal medyadan yayınladığı Esas Oğlan dizisi çekimlerinden kamera arkası görüntüleri.
ESAS OĞLAN DİZİSİNİN KONUSU
Esas Oğlan, aşk hayatlarında aradığını bulamayan iki kadının hikayesini konu ediyor. İflas olmaz bir romantik olan Ceren, aşkı ve duygusallığı hayatının merkezine koyar. Selma ise asla mantığı elden bırakmayan bir risk analistidir. Tamamen farklı karakterde olan Ceren ve Selma, doğru erkeği bulmaya çalışırlarken birbirlerine yardım ederler. Ancak bu süreç ikisinin de değişmesine neden olur.