Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim''
Hadise cesur sahne kostümleri nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere bu sefer tüm vücudunu saran bir kıyafetle "bakın böyle de seksiyim" diyerek yanıt verdi.
Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Hadise hem sesi hem de sahne şovlarıyla yaz aylarına damga vurmaya devam ediyor.
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Cesur sahne kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çeken Hadise önceki akşam İstanbul Harbiye Açık Hava'daydı.
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Hadise bu sefer konserine tüm vücudunu saran kıpkırmızı ve komple kapalı bir kıyafetle çıkarak herkesi şaşırttı.
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Genellikle cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Hadise kıyafeti üzerinden kendisini eleştirenlere de dikkat çeken bir mesaj verdi.
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