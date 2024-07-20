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  4. Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim''

Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim''

Hadise cesur sahne kostümleri nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere bu sefer tüm vücudunu saran bir kıyafetle "bakın böyle de seksiyim" diyerek yanıt verdi.

Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' - Resim: 1

Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Hadise hem sesi hem de sahne şovlarıyla yaz aylarına damga vurmaya devam ediyor.

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Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' - Resim: 2

Cesur sahne kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çeken Hadise önceki akşam İstanbul Harbiye Açık Hava'daydı.

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Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' - Resim: 3

Hadise bu sefer konserine tüm vücudunu saran kıpkırmızı ve komple kapalı bir kıyafetle çıkarak herkesi şaşırttı.

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Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' - Resim: 4

Genellikle cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Hadise kıyafeti üzerinden kendisini eleştirenlere de dikkat çeken bir mesaj verdi.

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