Hadise hayranlarını ikiye böldü
Ünlü şarkıcı Hadise'nin pembe-siyah elbisesiyle verdiği pozu tartışma konusu oldu. Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla konuşulan Hadise, takipçilerini ikiye böldü. Bazı hayranları "Aşk Hadise'ye yaradı" yorumunu yaparken, kimileri de eleştirdi
Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, ardından Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.
"AŞK HADİSE'YE YARADI"
Aradığı mutluluğu bulan Hadise, önceki akşam göğüs dekolteli iddialı bir elbisesiyle objektif karşısına geçti. Ünlü şarkıcının tercihi takipçileri arasında tartışma konusu oldu. Bazı hayranları Hadise’nin iddialı tercihini beğenip, "Aşk Hadise'ye" yaradı yorumunu yaparken, bazıları ise beğenmeyerek eleştirdi.
Hadise, sevgilisinin kollarında verdiği bu fotoğrafı da Instagram hesabından paylaştı. Takipçileri, "Hadise aşk sarhoşu" ve "Hadise'nin ayakları yerden kesilmiş" şeklinde yorumlarda bulundu.
"SEBEBİ SENSİN!"
Kısa bir süre önce sevgilisiyle Meksika'da tatil yapan 35 yaşındaki şarkıcı, tatilde Mehmet Dinçerler'e verdiği pozları, Instagram hesabından yayınlamıştı. Hadise, gönderisine düştüğü notla adeta Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etmişti. Ünlü şarkıcı, fotoğraflarının altına, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!" ifadelerini düştü.