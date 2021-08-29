Hadise hayranlarını ikiye böldü

"SEBEBİ SENSİN!"

Kısa bir süre önce sevgilisiyle Meksika'da tatil yapan 35 yaşındaki şarkıcı, tatilde Mehmet Dinçerler'e verdiği pozları, Instagram hesabından yayınlamıştı. Hadise, gönderisine düştüğü notla adeta Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etmişti. Ünlü şarkıcı, fotoğraflarının altına, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!" ifadelerini düştü.