Hadise ile Mehmet Dinçerler'in doğum günü kareleri sosyal medyayı salladı
Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.
Geçen ay Bodrum'da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çift, daha sonra Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitmişti. Hayranları tarafından Tulum'da da yakalanan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada paylaşılmıştı.
Kısa bir süre önce sevgilisiyle İstanbul'a dönen 35 yaşındaki şarkıcı, tatilde Dinçerler'e verdiği pozları, Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor. Önceki gün kumsalda çekildi fotoğraflarını paylaşan Hadise, gönderisine düştüğü notla adeta Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti.
"SEBEBİ SENSİN!"
Ünlü şarkıcı, fotoğraflarının altına, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!" notunu düştü. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. SEVGİLİSİ 33. YAŞINA GİRDİ Hadise'nin paylaşımlarının ardından ünlü şarkıcı, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in doğum gününde ortaya çıktı. 33. yaşını kutlayan Dinçerler ve Hadise'nin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Dinçerler'in doğum günü pastasındaki detay Instagram takipçilerinin dikkatlerden kaçmadı. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in isimlerin baş harflerinden yapılan çikolatalar pastada yer aldı.