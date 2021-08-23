Hadise ile Mehmet Dinçerler'in doğum günü kareleri sosyal medyayı salladı

Geçen ay Bodrum'da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çift, daha sonra Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitmişti. Hayranları tarafından Tulum'da da yakalanan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada paylaşılmıştı.