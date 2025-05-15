Hadise ile Seda Bakan'ın arasına kara kedi girdi
Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olan Esas Oğlan'da başrolü paylaştığı Seda Bakan ile arasına kara kedi girdi...
Esas Oğlan adlı dizide başrolleri paylaşan ünlü şarkıcı Hadise ile ünlü oyuncu Seda Bakan'ın aralarından su sızmıyordu...
1 / 34
Ancak bHadise ve Seda Bakan arasında ipler koptuğu ortaya çıktı.
2 / 34
Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Hadise ve Seda Bakan'ın geçtiğimiz haftalarda arkadaşlıklarını bitirdiği iddia edildi.
3 / 34
Hadise ile Seda Bakan hakkındaki "küstüler" iddiaları sonrasında ikilinin sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.
4 / 34