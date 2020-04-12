Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE KARANTİNADAÜnlü şarkıcının, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde karantinada olduğu ortaya çıktı. Hadise ve Kaan yıldırım'ın bir süredir aşk yaşadığı iddia edilirken ikili bu konuya dair açıklama yapmamasıyla dikkat çekiyor. Hadise daha önce de Yıldırım'ın köpeğiyle verdiği pozlarla dikkat çekmişti.