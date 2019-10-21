  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Ekim 2019 12:32

Hadise Kıbrıs konserinde giydiği kıyafetiyle olay oldu

Son dönemde her yaptığı hareket ve paylaşımıyla magazinin ilgi odağı olan Hadise önceki akşam Kıbrıs'ta verdiği konserde giydiği elbise ile olay oldu. Değeri 8 bin TL olan altın rengi elbisesiyle sahnede göz kamaştıran Hadise, dans şo

Hadise Kıbrıs konserinde giydiği kıyafetiyle olay oldu

Önceki, akşam Kıbrıs Rocks Hotel'de sahne alan Hadise, yine tarzıyla olay oldu. Güzel şarkıcı, altın rengi The Atticco marka elbisesi ile her zamanki gibi göz kamaştırdı.

1/ 3
Hadise Kıbrıs konserinde giydiği kıyafetiyle olay oldu

10 BİN TL'LİK SAHNE ŞIKLIĞI 8 bn TL'lik kıyafeti ve 2 bin 500 TL'lik küpeleriyle şıklığı yakalayan Hadise dans şovlarıyla da ilgi odağıydı.

2/ 3
Hadise Kıbrıs konserinde giydiği kıyafetiyle olay oldu

Ünlü şarkıcı Hadise son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme oturdu.

3/ 3
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM