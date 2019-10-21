Hadise Kıbrıs konserinde giydiği kıyafetiyle olay oldu
Son dönemde her yaptığı hareket ve paylaşımıyla magazinin ilgi odağı olan Hadise önceki akşam Kıbrıs'ta verdiği konserde giydiği elbise ile olay oldu. Değeri 8 bin TL olan altın rengi elbisesiyle sahnede göz kamaştıran Hadise, dans şo
Önceki, akşam Kıbrıs Rocks Hotel'de sahne alan Hadise, yine tarzıyla olay oldu. Güzel şarkıcı, altın rengi The Atticco marka elbisesi ile her zamanki gibi göz kamaştırdı.
10 BİN TL'LİK SAHNE ŞIKLIĞI 8 bn TL'lik kıyafeti ve 2 bin 500 TL'lik küpeleriyle şıklığı yakalayan Hadise dans şovlarıyla da ilgi odağıydı.