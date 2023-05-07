Hadise kırmızılar içinde eski ayarlarına geri döndü
Hadise depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için 5 Mayıs’ta 7 bin hayranının katılımıyla İstanbul Volkswagen Arena Sahnesi’nde muhteşem bir konser gerçekleştirdi.
Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremde ailesini kaybeden çocuklarımızın durumu toplumumuzu en çok etkileyen konulardan biri. Sosyal konularda son derece duyarlı olan Hadise, bu yaraya merhem olmak için Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına 5 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Volkswagen Arena’da yapılacak konseriyle herhangi bir maddi karşılık beklemeden destek verdi.
Türk pop müziğine damga vuran Hadise, Volkswagen Arena sahnesinde, şarkıları ve güzelliği ile kendisini hiçbir konserinde yıllardır yalnız bırakmayan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Güçlü ve dinamik sahne performansına eşlik eden dansçılarıyla aralıksız 2 saate yakın hem görsel hem de işitsel şovunu sergileyen Hadise’nin her şarkısında ayrı bir coşkunun yaşandı.
Hadise, kendisini izlemeye gelen 7 bin hayranın karşısında bazen güldü, eğlendi, sohbet etti bazen hüzünlendi duygulandı.