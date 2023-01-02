Hadise kıyafeti ile dikkat çekti: Üzerinde servet taşıyor

Hadise, Kıbrıs yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yüzü olduğu mücevher markasının 2 milyon 500 bin liralık takılarıyla çıktı. 2 saat sahnede kalan Hadise, her konserinde olduğu gibi seyircisi ile sıcak diyaloglar kurup espriler yaptı. Hadise, kendi parçaları haricinde yerli ve yabancı 'cover’larla unutulmaz bir gece yaşattı.