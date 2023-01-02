Hadise kıyafeti ile dikkat çekti: Üzerinde servet taşıyor
Magazin gündeminde adından sürekli söz ettiren Hadise, son olarak konser kıyafetiyle dikkat çekti.
Hadise, magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor. Instagram hesabında 14 milyondan fazla takipçisi bulunan Açıkgöz, paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.
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Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatının yanı sıra sahne kıyafetleri ve danslarıyla da büyük beğeni topluyor.
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Hadise, Kıbrıs yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yüzü olduğu mücevher markasının 2 milyon 500 bin liralık takılarıyla çıktı. 2 saat sahnede kalan Hadise, her konserinde olduğu gibi seyircisi ile sıcak diyaloglar kurup espriler yaptı. Hadise, kendi parçaları haricinde yerli ve yabancı 'cover’larla unutulmaz bir gece yaşattı.
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