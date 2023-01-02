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Hadise kıyafeti ile dikkat çekti: Üzerinde servet taşıyor

Magazin gündeminde adından sürekli söz ettiren Hadise, son olarak konser kıyafetiyle dikkat çekti.

Hadise kıyafeti ile dikkat çekti: Üzerinde servet taşıyor - Resim: 1

Hadise, magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor. Instagram hesabında 14 milyondan fazla takipçisi bulunan Açıkgöz, paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

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Hadise kıyafeti ile dikkat çekti: Üzerinde servet taşıyor - Resim: 2

Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatının yanı sıra sahne kıyafetleri ve danslarıyla da büyük beğeni topluyor.

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Hadise kıyafeti ile dikkat çekti: Üzerinde servet taşıyor - Resim: 3

Hadise, Kıbrıs yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yüzü olduğu mücevher markasının 2 milyon 500 bin liralık takılarıyla çıktı. 2 saat sahnede kalan Hadise, her konserinde olduğu gibi seyircisi ile sıcak diyaloglar kurup espriler yaptı. Hadise, kendi parçaları haricinde yerli ve yabancı 'cover’larla unutulmaz bir gece yaşattı.

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Hadise kıyafeti ile dikkat çekti: Üzerinde servet taşıyor - Resim: 4
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