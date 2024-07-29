Hadise KKTC'de geceyi ''bembeyaz''a çevirdi
Ünlü şarkıcı Hadise yaz konserleri serisinde bu sefer de yavru vatan KKTC'deydi. Hadise hem sesi, hem de sahne şovuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Hadise hem sesi hem de sahne şovlarıyla yaz aylarına damga vurmaya devam ediyor.
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Cesur sahne kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çeken Hadise bu sefer de yavru vatan KKTC'de hayranlarıyla buluştu.
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Sevilen şarkılarına sahne şovunu da ekleyen Hadise KKTC'de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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İşte Hadise'nin KKTC konserinden objektiflere yansıyanlar...
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