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  4. Hadise KKTC'de geceyi ''bembeyaz''a çevirdi

Hadise KKTC'de geceyi ''bembeyaz''a çevirdi

Ünlü şarkıcı Hadise yaz konserleri serisinde bu sefer de yavru vatan KKTC'deydi. Hadise hem sesi, hem de sahne şovuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hadise KKTC'de geceyi ''bembeyaz''a çevirdi - Resim: 1

Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Hadise hem sesi hem de sahne şovlarıyla yaz aylarına damga vurmaya devam ediyor.

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Hadise KKTC'de geceyi ''bembeyaz''a çevirdi - Resim: 2

Cesur sahne kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çeken Hadise bu sefer de yavru vatan KKTC'de hayranlarıyla buluştu.

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Hadise KKTC'de geceyi ''bembeyaz''a çevirdi - Resim: 3

Sevilen şarkılarına sahne şovunu da ekleyen Hadise KKTC'de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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Hadise KKTC'de geceyi ''bembeyaz''a çevirdi - Resim: 4

İşte Hadise'nin KKTC konserinden objektiflere yansıyanlar...

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