Hadise Mehmet Dinçerler ile birlikte tatilde: Bikinili pozları sonrası...
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise, eşiyle birlikte tatil keyfi yapıyor.
Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu. İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.
"ÜZÜLMEK İÇİN ZAMAN YOK"
Snob Magazin, ünlü çiftin 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendiğini duyurmuştu. Şimdilerde Dinçerler ile mutlu bir evlilik sürdüren Hadise, takipçileriyle tatil fotoğraflarını paylaştı. 36 yaşındaki şarkıcı, rengarenk pareosuyla verdiği pozlara "Üzülmek için zaman yok." notunu düştü.
VERDİĞİ POZLA GÜNDEM OLDU
Evlenmeden önce bikinili ve cesur pozlar veren Hadise'nin, arkası dönük poz vermesi sevenlerini şaşırttı.
ŞAŞIRTAN İDDİA
Mehmet Dinçerler'in evlendikten sonra Hadise'yi iddialı poz vermemesi konusunda uyardığı öne sürüldü.