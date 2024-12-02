Hadise, Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu
Şimdilerde GAİN'de yayınlanan ve başrollerini Seda Bakan ile paylaştığı Esas Oğlan adlı diziyle hayatının ilk oyunculuk sınavını veren Hadise, Mehmet Dinçerler ile sadece 5 ay süren evliliğiyle ilgili sessizliğini bozdu.
Sahne şovlarıyla ve cesur tarzıyla magazinin gündeminde hep ilk sırada yer almayı başaran ünlü şarkıcı Hadise şimdilerde Esas Oğlan dizisiyle hayatının ilk oyunculuk deneyimini yaşıyor..
Esas Oğlan'daki oyunculuğu ilk başlarda beğenilmese de daha sonradan izleyiciden "olur" almayı başaran Hadise'nin özellikle cesur sahneleri dizinin her bölümüne damgasını vuruyor.
Hatta dizinin her bölümünden sonra sosyal medyada "Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme yapıyor" yorumları bile yer alıyor...
Hadise ile Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Dinçerler ve Hadise, sıkıntılı bir sürecin ardından beş ay süren evliliklerini 30 Nisan 2022'de noktalamıştı.